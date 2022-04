"Dacci i soldi o ti morde", rapina con un pitbull in un negozio del Libertà: tre persone arrestate

Tre persone sono state arrestate a Bari per la rapina in un negozio del quartiere Libertà, avvenuta a inizio dicembre 2021. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura. le indagini sono a cura dei Carabinieri. Il gruppo ha utilizzato anche un pitbull nel corso del colpo, il quale sarebbe stato adoperato per minacciare il titolare ed estorcergli una somma di denaro.

