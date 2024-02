Rinviati i lavori sulla Statale 16 a Bari: si attende il tavolo in Prefettura

Gli automobilisti potranno percorrere il tragitto stradale usufruendo anche della corsia di sorpasso che sarebbe stata oggetto di manutenzione dal prossimo lunedì. Sono rinviati i lavori Anas sulla Statale 16 Adriatica, nel tratto tra gli svincoli di Caldarola e Japigia, il cui inizio era programmato per lunedì prossimo 19 febbraio. La nuova data di partenza dei cantieri previsti dal dal km 807,600 al km 808,300, comunica l'azienda in una nota, sarà comunicata dopo la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità che si terrà in Prefettura a Bari, mercoledì 21 febbraio.