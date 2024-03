Discarica abusiva sotto il ponte di via Tatarella, Amiu ripulisce: rimosse nove tonnellate di rifiuti

Sono stati rimossi da Amiu i rifiuti abbandonati abusivamente sotto il ponte di via Tatarella a Bari. La presenza di quella che era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, era stata anche segnalata nei giorni scorsi dall'associazione Sos Città.

Questa mattina, alle 5.30, l'azienda di igiene urbana è intervenuta, operando per quasi quattro ore con dieci operatori e quattro mezzi dedicati: un compattatore, un bob-cat, una vaschetta per i rifiuti speciali e un autocarro per gli ingombranti. Sono state complessivamente rimosse nove tonnellate di rifiuti.