Rissa in piazza Moro: botte al capolinea dei bus Amtab 

Una rissa tra i bus fermi al capolinea, sotto gli occhi di passeggeri in attesa e passanti che cercano invano, con urla e richiami, di far desistere i litiganti. I momenti dell'episodio, avvenuto nella tarda serata di ieri in piazza Moro, ripresi con un telefonino, sono diventati subito virali sui social. Il video mostra un gruppo di giovani uomini, cittadini stranieri, picchiarsi a più riprese proprio in corrispondenza del capolinea dei bus Amtab. Qualcuno intorno avverte di aver chiamato la polizia, altre persone urlano. Non si tratta del primo episodio simile che si verifica nella piazza della stazione. A lanciare l'allarme per il rischio sicurezza, insieme ai cittadini della zona, sono anche i dipendenti Amtab, spesso loro malgrado 'testimoni' di fatti simili. Proprio per affrontare la questione sicurezza in città, è oggi a Bari il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in Prefettura per presiedere il comitato per l'ordine e la sicurezza.