Ritrovato il furgone sottratto alla Casa delle bambine e dei bambini, l'appello di Decaro: "Restituite anche il resto dei beni rubati"

Rubato qualche notte, è stato ritrovato nella giornata di ieri: il furgone sottratto alla Casa delle Bambine e dei bambini, utilizzato per distribuire beni alle famiglie in difficoltà, è così stato restituito dagli agenti della Polizia locale agli operatori del centro comunale. A darne notizia, tramite Facebook, il sindaco Antonio Decaro, che però ha lanciato un ulteriore appello rivolto agli autori del gesto. I ladri, infatti, oltre al mezzo avevano portato via anche beni di prima necessità, destinati ad aiutare i più bisognosi.

"Faccio un appello a restituire anche il resto della roba rubata - scrive Decaro - fate un favore a voi stessi e alle vostre coscienze. I vostri gesti ignobili, come potete vedere, non hanno grande fortuna. Forse, così la città potrà perdonarvi".