Sparatoria a San Girolamo: l'inseguimento tra auto e gli spari ripresi dalle telecamere

Per l'episodio, avvenuto lo scorso 21 gennaio, la polizia ha arrestato tre giovani. Dietro l'aggressione armata, la volontà di vendicare una lite per futili motivi dopo la serata in discoteca. Nel video i momenti in cui gli aggressori bloccano i 'rivali' in auto facendo fuoco