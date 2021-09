In scooter scippa poliziotta e la trascina sull'asfalto: identificato grazie alle telecamere, in carcere 54enne

L'episodio lo scorso 2 settembre nel quartiere San Pasquale: l'agente, che in quel momento si stava recando al lavoro, ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni

Un 54enne pregiudicato barese è stato arrestato ieri dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura e del Compartimento Polizia Postale di Bari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari. L'uomo è accusato rapina e lesioni personali nei confronti di un Agente della Polizia di Stato.

Le indagini sono partite da uno scippo messo a segno lo scorso 2 settembre, ai danni di una poliziotta che stava percorrendo via Bertolini, al quartiere San Pasquale, per raggiungere la sua sede di servizio.

Il malvivente, a bordo di uno scooter, si è avvicinato alle spalle dell’agente, afferrando la sua borsa e facendola cadere per terra. La malcapitata vittima è stata poi trascinata per alcuni metri riportando, di conseguenza, lesioni guaribili in 15 giorni.

All’individuazione dell’autore del delitto si è giunti grazie ad un’attività investigativa, immediatamente avviata dai Falchi della Squadra Mobile, i quali sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’evento e di conseguenza ad indentificare l’autore del delitto, soggetto con numerosi precedenti di polizia e già tratto in arresto per reati della stessa specie. Di fondamentale importanza, nella ricostruzione dei fatti, sono state le telecamere di videosorveglianza cittadine da cui è stato possibile ricostruire l’intero tragitto percorso dal malvivente ed anche rilevare la targa dello scooter.

L’analisi di tutte le immagini e dei dati raccolti ha consentito l’identificazione del soggetto ieri tratto in arresto ed associato presso il carcere di Trani.

