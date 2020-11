Bari in lockdown torna in bianco e nero, il messaggio del sindaco Decaro: "Sei di nuovo spenta ma torneremo a viverti"

Una foto in bianco e nero, un lungomare senz'auto e passanti, come ai tempi del primo lockdown: è l'immagine scelta su Facebook dal sindaco Antonio Decaro per immortalare Bari nella prima serata da città in zona arancione, con il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 entrato in vigore, parte delle nuove misure prese dal governo per sconfiggere la seconda ondata covid.

"E pensare quante volte - dice Decaro con una punta di nostalgia - noi baresi ti abbiamo rimproverato per la troppa gente in giro, per gli schiamazzi, per i clacson, il traffico che la sera affollava questo lungomare, rendendo impossibile arrivare in centro. Stasera invece sei così. Spenta, vuota, senz'anima".



"Perché la tua anima sono i tuoi cittadini. Le persone che ti hanno attraversato, ti hanno vissuto e ti hanno reso così unica, nel bene e nel male. Rumorosa, colorata, con una luce speciale. Stasera restiamo a casa con tante domande a cui non troviamo risposta, con tanta paura del futuro e una sola certezza: torneremo ad attraversarti e a viverti, di giorno, di notte" auspica il primo cittadino lanciando un messaggio di speranza ai baresi.

(Foto Antonio Decaro Fb)