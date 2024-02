Spaccate in centro a Bari, sette colpi in un mese: un arresto della polizia

Almeno sette furti - di cui tre riusciti e quattro tentati - ai danni di altrettanti locali del centro di Bari. Per le 'spaccate', avvenute tutte nel periodo tra il 29 ottobre e il 27 novembre dello scorso anno, la polizia ha arrestato un giovane di 27 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 27enne, cittadini italiano senza fissa dimora e con precedeni di polizia, sarebbe il presunto responsabile di diversi furti in danno di più esercizi commerciali, ubicati prevalentemente nella zona centrale della città. In particolare, l'uomo avrebbe portato a termine tre furti e commesso altri quattro tentativi di furto ai danni di bar, ristoranti e pizzerie, forzando gli accessi dei locali commerciali presi di mira e causando ingenti e vistosi danneggiamenti alle strutture.

Tra i colpi verificatisi in città in quel periodo, due spaccate in saloni di parrucchiere (in via Abate Gimma e in via Dante), e ancora in un ristorante in via Roberto da Bari e in un altro locale in via Putignani: un'improvvisa recrudescenza del fenomeno (non nuovo purtroppo soprattutto del Murattiano), che aveva destato grande allarme tra gli esercenti.

Arrestato dai poliziotti dell’U.P.G.S.P. in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il 27enne è stato condotto nel penitenziario di Trani.