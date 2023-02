Furti con spaccata in centro a Bari, almeno sette assalti nella notte: colpo a segno in corso Cavour

Un furto con spaccata andato a segno, in un negozio di abbigliamento di corso Cavour, ma anche altri tentativi commessi ai danni di attività commerciali nella stessa zona. E' stata una notte di vetrine infrante (o 'solo' danneggiate) in centro a Bari. Un fenomeno che, come già accaduto lo scorso anno, sembra assumere nuovamente i contorni di una vera e propria emergenza.

Almeno sette i negozi colpiti. Uno, come detto, il colpo riuscito, ai danni di Xagon Man in corso Cavour: i ladri (ma ad agire potrebbe essere stato anche un solo soggetto) dopo aver infranto e sradicato la vetrata di ingresso, sarebbero riusciti a portare via la cassa: in corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono intevenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. A poca distanza, sono stati poi diversi i commercianti che questa mattina hanno trovato sulle proprie vetrine i segni di una tentata effrazione.

Pesantemente danneggiate le vetrate di ingresso dei negozi di abbigliamento Caractere e Angelico, in via Dante, dove comunque i colpi non sono andati a segno. Ma nel mirino (anche in questo caso colpi non riusciti) sono finiti anche i negozi Beauty Bar, sempre in via Dante, e Gaelle, Dmail ed Emporio di Bari, in via Argiro, le cui vetrine sono state solo scalfite, forse con qualche oggetto appuntito. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza delle stesse attività commerciali.

L'escalation di spaccate a Bari è stata nei giorni scorsi al centro di un vertice in Prefettura con il viceministro della Giustizia Sisto, mentre venerdì scorso i carabinieri hanno arrestato due persone, ritenute responsabili di altri due furti con spaccata compiuto lo scorso anno sempre in centro.

*Ultimo aggiornamento ore 11.29