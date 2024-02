Lavori sulla statale 16 a Bari: rinviata la chiusura della corsia di sorpasso a Japigia

E' stato rinviato di alcuni giorni l'avvio del cantiere sulla statale 16 a Bari, che avrebbe comportato, da questa notte, un restringimento della carreggiata all'altezza di Japigia.

Anas rende noto, infatti, che a causa delle avverse previsioni meteo relative al weekend, d'intesa con le istituzioni locali, la cantierizzazione prevista a partire da questa è stata positicipata al pomeriggio di lunedì prossimo, 26 febbraio.

In particolare è previsto, in entrambe le direzioni di marcia, un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, tra gli svincoli di Caldarola e Japigia, nel tratto compreso tra il km 807,600 al km 808,300. L’utenza veicolare potrà usufruire della corsia di marcia libera dalle lavorazioni con divieto di sorpasso ed un limite di velocità massima di 50km/h. Questa fase delle lavorazioni che si svilupperanno in più turni giornalieri dovrebbe avere una durata di circa due settimane.