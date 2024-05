Bari-Ternana, la speranza dei tifosi: "Stasera una vittoria per allontanare l'incubo della Serie C"

Dal sogno della Serie A all'incubo della C. In un anno tutto sembra cambiato per il Bari che questa sera affronta allo stadio San Nicola la Ternana. Il match, valevole per l'andata dei playout di Serie B, vedrà i biancorossi sospinti da 30mila tifosi presenti sugli spalti. Ancora una volta, infatti, il pubblico barese ha risposto all'appello della squadra, acquistando in massa i biglietti per la gara.

Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni tifosi a poche ore dalla sfida che vale una stagione: fra i supporter biancorossi prevale la fiducia e l'auspicio che la dea bendata restituisca quanto sottratto l'anno scorso, con il goal subito dal Cagliari all'ultimo minuto della finale per la promozione in serie A.