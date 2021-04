Bari, testa di maiale e striscione minaccioso fuori dallo stadio San Nicola

Sconfitto nettamente in casa della Turris, formazione che era in lotta per conquistare la salvezza, il Bari si trova attualmente al quarto posto della classifica del Girone C di Serie C.

Un piazzamento ben lontano da quello che tutti immaginavano a inizio stagione, quando il club biancorosso era considerato da molti addetti ai lavori il grande favorito per la vittoria del girone meridionale, poi dominato dalla Ternana. Sfumato il secondo posto che avrebbe consentito di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff, ora anche la quarta piazza è a rischio, poiché i Galletti, a quota 60, devono assolutamente vincere in casa con il Bisceglie, altrimenti potrebbero essere superati da Catania e Juve Stabia, che inseguono a quota 58.

Le recenti prestazioni del Bari hanno fatto imbufalire i tifosi che hanno espresso il proprio malcontento principalmente attraverso i social. Qualcuno, però, è andato decisamente oltre: in mattinata davanti ai cancelli dello stadio San Nicola è stato apposto uno striscione con su scritto "Se non ci credete questa fine farete", affisso unitamente a una testa di maiale. Un gesto intimidatorio grave, tanto che sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso.

(foto dal gruppo fb "Tutti pazzi per la Bari")