Dante Marmone "minacciato" da alcuni giovani a Bari Vecchia: "Circondato dopo aver reagito a una prepotenza subita"

Disavventura a Bari Vecchia per l'attore Dante Marmone. Il popolare artista barese, secondo quanto da lui scritto su Facebook, avrebbe subito un episodio increscioso ad opera di alcuni ragazzi: "Bari vecchia perde il pelo ma non il vizio - scrive Marmone -. Stamattina, nel nostro bello e oramai turistico centro storico, ho subito una violenza da giovani offuscati dalla loro ignoranza".

"Alla mia giusta reazione per una prepotenza subita - rimarca, sono stato circondato da loro, che chiamandomi Natale, (Catene, quindi sapevano chi fossi) mi hanno minacciato di massacrarmi la prossima volta che passo da lì. E' bella Bari vecchia con le sue tradizioni..." conclude amaramente l'attore. Immediata la solidarietà di colleghi e fan attraverso i social. Ed è lo stesso Marmone, con amarezza, ad analizzare l'attuale stato del centro storico: "C'è da dire - si legge ancora sui social - che sino a un po' di tempo fa non si poteva mettere piede, ora la situazione è cambiata, ma restano ancora tracce che non si diradano".