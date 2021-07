Controlli antispaccio a Bari vecchia, carabinieri e cani antidroga in azione. Arrestati madre e figlio: in casa cocaina, hashish e marijuana

L'attività dei militari si è concentrata in particolare nella zona tra la Basilica e piazza San Pietro, dove era stato rilevato un aumento dello spaccio in particolare tra i più giovani. Grazie al fiuto di 'One', trovata droga in un calene di scolo e dentro un tombino