Bari vecchia, finestrino dell'auto in frantumi e stereo rubato

Finestrino laterale in frantumi per portare via lo stereo: un amaro "regalo di Ferragosto", quello subito nei giorni scorsi da un cittadino barese. L'episodio, avvenuto a Bari vecchia, nei pressi del castello svevo, è stato denunciato sui social, accompagnato dalle immagini che mostrano il danno subito: vetro distrutto e fili tagliati, per rimuovere l'autoradio. Insieme alla denuncia, l'amarezza: "Questa non è una città sicura".