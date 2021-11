Panchina distrutta in largo Albicocca: nuovamente danneggiata una seduta nella piazzetta di Bari vecchia

Della panchina-muretto non restano che blocchi scomposti, più o meno grandi, sparsi sulla pavimentazione: siamo in largo Albicocca, nel cuore di Bari vecchia. La segnalazione di un cittadino riguarda una delle sedute centrali della piazza.

Non si sa al momento con certezza cosa sia accaduto: l'entità del danno farebbe pensare all'impatto con un mezzo. Quello che è certo è che non si tratta del primo episodio simile nella 'piazzetta degli innamorati', e già in passato i danni sarebbero stati provocati da veicoli che non avevano rispettato l'area pedonale.

A luglio scorso, largo Albicocca era stato al centro di una delle azioni di Retake, con i volontari che avevano 'rimesso a nuovo' la piazza risistemando le aiuole e dipigendo i vasconi.