Pilomat riparato, stop alla sosta selvaggia in piazza dell'Odegitria a Bari Vecchia

Pilomat nuovamente attivo e funzionante: stop alla sosta selvaggia in piazza dell'Odegitria, a Bari vecchia.

Il problema, segnalato dai residenti, di cui si era interessato il consigliere del Municipio I, Giuseppe Corcelli, nei giorni scorsi è stato risolto. I tecnici sono intervenuti smontando, riparando e posizionando nuovamente il pilomat, il cui mancato funzionamento aveva reso possibile l'accesso delle auto sulla piazza. Il dissuasore in questione, tuttavia, già in precedenza era stato interessato da guasti, ragion per cui, entro il mese di settembre dovrebbe essere completamente sostituito con uno nuovo.