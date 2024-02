Camion perde carico: chiuso sottopasso d'accesso alla statale 16

Chiuso uno dei sottopassi di accesso alla statale 16 lungo via Napoli. L'interruzione della circolazione stradale, come rende noto la Polizia locale, si è resa necessaria a causa della perdita di carico da parte di un pezzo pesante. A risultare chiuso, in particolare, è il sottopasso che da via Napoli, direzione Nord, dopo via Costa, immette sulla Statale 16 Direzione Sud verso Brindisi. La Polizia locale consiglia dei prevedere un percorso alternativo.