'Sale' con l'auto sulle macchine parcheggiate, notte di follia a San Pasquale: il video virale sui social

'Sale' con la sua auto sulla fiancata di un'altra macchina parcheggiata in strada, rimanendo bloccato con due ruote in alto per qualche secondo, per poi ricadere sull'asfalto, schiacciando rovinosamente la carrozzeria della vettura in sosta e danneggiandone anche una seconda. Una scena che sa dell'incredibile, quella avvenuta in via Re David a Bari, mostrata in un video diventato in breve tempo virale su social e chat di whatsapp.

A raccontare quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì è un cittadino, tra le vittime del Suv 'impazzito'. Lo stesso automobilista, infatti, avrebbe provocato danni a più auto in sosta nella stessa strada: 13 per la precisione. "Stanotte ho trovato la mia macchina così - racconta sui social il residente - Un fenomeno è riuscito a schiantarsi sull'auto mentre era parcheggiata distruggendo ruota, specchietto e fiancata, per poi ovviamente andare via facendo finta di nulla. Stamattina controlliamo le telecamere con i carabinieri e scopriamo che il fuoriclasse guidava un SUV, e non si è schiantato solo sulla mia auto, ma nella stessa notte è riuscito a danneggiare ben 13 auto". "Ovviamente - prosegue l'uomo - non solo non ha lasciato neanche un bigliettino, ma nelle ore successive si vede una simpatica signora che meticolosamente passa e toglie dai parabrezza i biglietti che altri avevano lasciato per avvisare dell'accaduto i proprietari delle auto. Fortuna che non ha preso sotto nessun passante, altrimenti la patente mi sa che poteva lasciarla definitivamente nel porta cicche del suv".