Puglia e Austria più vicine: dall'autunno il collegamento Ryanair tra Bari e Vienna

Da ottobre 2020 sarà attivo il nuovo collegamento Ryanair tra Bari e Vienna. La rotta prevederà quattro tratte a settimana, nell'ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 della compagnia irlandese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’annuncio dell’estensione del collegamento fra Bari e Vienna, - ha spiegato il presidente di Aeroporti Di Puglia,Tiziano Onesti - che segue di pochi giorni la conferma in ambito nazionale del volo Bari-Cuneo rappresenta un’occasione straordinaria di crescita per la nostra regione e per l’infrastruttura aeroportuale. L’estensione del volo, che ribadisce il valore strategico della destagionalizzazione per la Puglia, sul quale da tempo lavoriamo in sinergia con la Regione, l’assessorato al Turismo e le Agenzie regionali del settore, rappresenta un volano di crescita del nostro territorio sempre più orientato all’internazionalizzazione delle rotte e al rafforzamento del network. Ma soprattutto, rappresenta un fattore di continuità rispetto alla forte azione tesa alla ripresa di tutti i collegamenti, Oltre che un segnale di un progressivo ritorno alla normalità per i nostri aeroporti. Sono convinto che questo collegamento agevolerà maggiormente la crescita turistica di entrambi i territori”