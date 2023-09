Smarrisce il suo zaino in un centro commerciale di Bari, l'appello: "Ho perso tutto, aiutatemi a ritrovarlo"

Uno zaino lasciato per errore, non più ritrovato e un appello a restituirlo per chi lo avesse trovato: uno spiacevole episodio capitato a un cittadino originario della provincia di Foggia, a Bari per alcuni giorni a causa di esigenze lavorative in Fiera.

L'uomo ha raccontato la sua disavventura a BariToday: dopo aver fatto la spesa in un centro commerciale alla periferia del capoluogo pugliese, al rientro in Fiera si è accorto di non avere più con sè la borsa, marchiata Adidas, dove aveva "praticamente tutto".

Tornato precipitosamente nel punto vendita, non è poi riuscito a trovare lo zaino, probabilmente poggiato su un carrello e dimenticato. L'uomo ha atteso quasi due settimane ma nessuno si è fatto vivo per restituire la borsa al cui interno vi erano, secondo quanto racconta, cellulare, soldi, occhiali, auricolari bluetooth, vestiti e altri effetti personali. Di qui l'appello a farsi vivo per chi avesse trovato lo zainetto: "Senza documenti non posso fare nulla e per rifarli ci vogliono giorni". L'uomo ha presentato denuncia alla Polizia-