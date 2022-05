Incendio alla zona industriale di Bari, fiamme divampano in una fabbrica di lavorazione del vetro: nessun ferito

Un incendio è divampato nella serata di domenica, intorno alle 21, in una fabbrica nella zona industriale di Bari, la OI Manufactoring, ubicata sulla provinciale 1 Bari-Modugno-Toritto, tra la statale 96 e la 16. Le fiamme, levatesi dal tetto di uno dei capannoni, erano visibili anche a grande distanza, e numerose sono state le segnalazioni giunte al centralino dei Vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate mentre lo stabilimento, che si occupa di lavorazione del vetro, era in attività: in corso di accertamento le cause. L'incendio, controllato in prima battuta dalle squadre antincendio interne, è stato poi domato, intorno alle 23.39, dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, due autobotti e un'autoscala. Non ci sono state conseguenze per le persone. Compiute le verifiche del caso, nello stabilimento proseguono le attività.