Battesimo Civico dei diciottenni, la cerimonia nell'istituto Romanazzi di Bari: "Momenti carichi di emozioni"

Agli studenti nati nel 2006 è stata consegnata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana dalle mani del Procuratore Regionale Corte dei Conti Basilicata, Vittorio Raeli. È stato questo il culmine del Battesimo Civico dei diciottenni, evento celebrato venerdì scorso a Bari, nell'Istituto Romanazzi. I giovani, coinvolti in un'approfondita discussione sui diritti e doveri, hanno anche posto dei quesiti al dottor Raeli, che ha tenuto una magistrale lezione di civismo e Democrazia.

Giovanni Lucio Smaldone, Presidente Municipio 2 di Bari, ha portato i saluti del Sindaco di Bari, Antonio Decaro e ha ringraziato gli organizzatori "per un evento che, sicuramente, da lustro alla città di Bari, mettendo al centro i giovani e i loro valori civici, che saranno la base sulla quale costruire il loro futuro da cittadini modello".

Il Procuratore Regionale Corte dei Conti Basilicata, Vittorio Raeli, ha poi raccontato la storia della Costituzione Italiana, dei Padri Fondatori e delle tante battaglie e sacrifici umani che hanno portato alla nascita della Democrazia in Italia. Raeli ha spiegato come "Una giornata come sempre carica di emozioni perché parlare della Costituzione significa parlare di tutte le lotte avvenute prima che la Costituzione fosse formata da un'assemblea democraticamente eletta".

"La Costituzione si porta con sé un passato che è fatto di uccisioni, di ideali e quindi ha una valenza che va oltre quella dello scritto - Ha proseguito Raeli - Bisogna dare l'esempio ai giovani e bisogna far capire loro che oltre i diritti ci sono anche i doveri".

"C'è entusiasmo quando si organizzano eventi come questo che si è svolto all'istituto Romanazzi, dove i neo diciottenni possono ricevere tra le loro mani la Costituzione - ha sottolineato Riccardo Di Matteo, Presidente dell'Associazione Sinergitaly - Questo è il primo battesimo civico che si svolge a Bari città metropolitana, quindi, per me è un ancor di più un orgoglio e una soddisfazione. Sicuramente come associazione Sinergitaly, continueremo ad organizzare altri eventi che mettano al centro i valori democratici della Costituzione".

"Le tematiche trattate in questo incontro sono il nostro pane quotidiano, perché oltre al diritto, nel nostro istituto, da qualche anno, si svolge anche l'insegnamento dell'educazione civica - ha affermato Rosangela Colucci, Preside dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Romanazzi - Abbiamo potuto assistere ad una lezione stupenda che ha emozionato tutti, non soltanto i ragazzi che hanno ricevuto il battesimo civico, ma anche noi adulti. Questa meravigliosa mattinata, vale più di ogni altra lezione di diritto".

"Siamo in una fase storica non bella per la città di Bari, dove riemergono pratiche torbide, quali la richiesta del voto in cambio di una somma di denaro - ha concluso Il giornalista Alessandro Nardelli - Ritengo che, oggi, ancor di più, vadano messi al centro i valori democratici della Costituzione, come argine al disincanto verso la politica. Il riscatto della politica deve partire proprio dai neo diciottenni, ai quali mi sento di dire con forza che bisogna, non solo dire di no a queste pratiche illegali, ma denunciare chi le propone".