Benigni scherza al Bif&st: "Trovatemi una casa qua", e da Bitonto arriva l'offerta: "E' del 1800, nel nostro centro antico"

Benigni 'cerca casa' in Puglia, a Bitonto qualcuno gliela offre per davvero. Il sindaco della cittadina, Michele Abbaticchio, con un post su Fb ha risposto all''appello' lanciato ieri dal palco del Bif&st dal premio Oscar, che aveva espresso il desiderio di restare a vivere in Puglia: "Devo dire al sindaco Decaro - ha detto Benigni - di trovarmi una casa qui, anche se me la trova vicino, a San Pasquale, Mungivacca, Bitonto, Bitritto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E proprio da Bitonto è arrivata così la 'proposta': "Benigni chiama, Bitonto risponde immediatamente - scrive il sindaco Abbaticchio nel suo post, allegando anche una foto della casa in questione - Ieri sera Roberto Benigni ha chiesto pubblicamente al Sindaco di Bari Antonio Decaro di trovargli casa per restare in Puglia citando, espressamente, Bitonto tra le tre alternative. In accordo con l'amico Pino Verriello, annuncio che nel nostro centro antico, il proprietario gli offre una abitazione del 1800 perfettamente ristrutturata :) In Piazzetta Margherita da Durazzo la sua presenza promuoverebbe gratuitamente la Città, portando produzioni cinematografiche e imprese".