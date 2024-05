Latte in polvere diluito nel vino per errore: migliorano le condizioni del neonato ricoverato nel Giovanni XXIII di Bari

Sarebbero migliorate le condizioni del neonato di 4 mesi ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico di Bari dopo essere finito in coma etilico: il piccolo, secondo quanto riporta l'Ansa, avrebbe ingerito del vino con cui, per un errore, la nonna avrebbe preparato il latte in polvere.

Secondo le informazioni fornite dall'ospedale Giovanni XXIII, il piccolo è stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in un reparto diverso dalla rianimazione.

L'incidente domestico sarebbe avvenuto lunedì scorso a Francavilla Fontana, nel Brindisino: la donna sarebbe stata tratta in inganno dal colore scuro della bottiglia che conteneva del vino bianco. Secondo quanto accertato dai carabinieri si sarebbe tratto di un episodio accidentale.