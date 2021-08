Bianca Guaccero riceve il vaccino nell'hub di Bitonto. L'appello: "Fatelo tutti"

La popolare attrice e conduttrice tv: "Un ringraziamento particolare all'Asl di Bari e all'hub di Bitonto, capitanato dal dottor Giacomo Schiraldi e da un'equipe medica pronta e attenta verso il prossimo. Tanta emozione oggi, ma la gioia di sapere di aver fatto qualcosa di bello per me e per gli altri"