Controlli su bici elettriche e scooter a Bari: sanzioni per 18mila euro 

Cinquantatre veicoli controllati, 11 violazioni al Codice della strada contestate, sanzioni per 18mila euro. E' il bilancio dei controlli messi in campo dalla Polizia locale nel pomeriggio di ieri, sabato 13 aprile, su veicoli e mezzi della cosiddetta ‘mobilità dolce’: biciclette elettriche ma anche scooter. Le verifiche, condotte in centro con una postazione fissa, hanno impegnato, accanto agli agenti della Locale, tecnici della Motorizzazione Civile (Dipartimento dei Trasporti e della Navigazione) con apposite strutture tecniche allestite (un banco di prova e altre strumentazioni tecnologiche) che hanno consentito di verificare eventuali alterazioni per modifiche costruttive. Si tratta della seconda giornata di controlli mirati, dopo quella dello scorso weekend.

"I controlli random per la Città - fanno sapere dal Comando della Polizia locale - proseguiranno anche nei mesi successivi, perché questi mezzi sono sempre più coinvolti in incidenti stradali. Tutto questo ha una funzione preventiva e serve a tenere alta l'attenzione sul rispetto delle regole che significa più sicurezza stradale sulle nostre strade".