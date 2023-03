Fiori per 'adornare' la carcassa della bici abbandonata in strada: "Bellezza per rispondere al degrado, ma siamo stanchi"

Un mazzo di fiori nel cestino di una bicicletta ormai 'smembrata' e ridotta a carcassa, abbandonata in strada al quartiere Libertà. Lo scatto arriva da via don Bosco, all'altezza dell'incrocio con via Speranza: una residente del quartiere ha deciso di addobbare così quel che resta della bicicletta. "Un modo per rispondere con la bellezza ad atti vandalici e degrado", spiega. "Non ci sono parole per quello che incivili e vandali riescono a fare in questo quartiere - aggiunge - Qui le cose sembrano andare sempre peggio".

Dal problema dei rifiuti, tra abbandono selvaggio e servizi giudicati in alcuni casi carenti, alla scarsa sicurezza, sono tante le criticità da tempo sollevate da chi abita nel quartiere. "Non siamo noi residenti a voler dipingere questo quartiere come brutto. Al contrario, se continuiamo a segnalare è perché cerchiamo un confronto, una risposta dall'amministrazione, che per ora non pare esserci".