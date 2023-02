Vandali colpiscono il nuovo servizio di bike sharing a Bari: gettata bici in un bidone dell'Umbertino

A pochi giorni di distanza dall'inaugurazione del servizio, i vandali hanno preso di mira le nuove bici del bike sharing a Bari. Ignoti hanno gettato in un bidone del quartiere Umbertino una delle biciclette utilizzate per i noleggi offerti dall'azienda Vaimoo. La scoperta è avvenuta in via De Nicolò, a pochi passi dall'incrocio con via Imbriano, ed è stata segnalata da alcuni cittadini nel gruppo Facebook del Comitato di Salvaguardia Zona Umbertina.

Amaro il commento dei residenti: "Spero che l’azienda possa risalire all’ultimo utilizzatore per poterlo multare perché fa rabbia sapere che ci sono persone così inutili da non apprezzare i tanti sforzi che si stanno facendo per migliorare la nostra città" commenta una cittadina.