Bicicletta rubata in casa e alcolici portati via da una caffetteria: un arresto e una denuncia a Bari

Una persona è stata arrestata e un'altra denunciata, in due distinti episodi a Bari, per altrettanti furti. Nel primo caso i poliziotti delle volanti hanno bloccato un 51enne barese, pregiudicato, resosi responsabile di furto in casa. L'uomo, rintracciato dagli agenti nel Libertà, è stato arrestato dopo aver rubato una bicicletta all'interno di un appartamento.

A Bari Vecchia, invece, gli agenti delle Volanti hanno denunciato una donna di nazionalità polacca, incensurata e senza fissa dimora in Italia: avrebbe ribato numerosi generi alimentari e alcolici all'interno di una nota caffetteria.