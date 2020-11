Appicca il fuoco in via Babudri, distrutti due bidoni dell'immondizia: 32enne incastrato dalle telecamere

Un 32enne del quartiere Libertà di Bari è stato denunciato dalla Polizia Locale poiché ritenuto responsabile dell'incendio che, a ottobre scorso, distrusse due cassonetti dell'immondizia in via Babudri, nelle vicinanze di via Brigata Bari.

L'uomo è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona: secondo una ricostruzione degli inquirenti, attorno alle 2.30 della notte tra il 23 e il 24 ottobre, sarebbe giunto con un'auto in prossimità dei cassonetti, per poi gettare sui bidoni una carta precedentemente accesa con il suo accendino.

Il 32enne, dopo essersi allontanato, era ritornato sul posto, secondo gli investigatori per sincerarsi del risultato del rogo. Per lui è scattata la denuncia: dovrà rispondere di incendio doloso e danneggiamento dei beni di pubblica utilità. Amiu e Comune di Bari si costituiranno parte civile per il risarcimento dei danni subiti.