Bari si prepara al Bif&st: pronto il maxischermo in piazza Prefettura, da sabato via alla manifestazione

Bari si prepara al Bi&st, il festival del cinema in programma quest'anno dal 22 al 30 agosto. Un'edizione, questa del 2020, ripensata per via dell'emergenza Covid (e che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticontagio) con due 'arene' allestite in città per le proiezioni all'aperto: una nella corte del Castello Svevo, l'altra - la principale - in piazza Prefettura (piazza della Libertà), dove è stato già allestito il maxischermo: qui saranno proiettate le anteprime internazionali.

Intanto sono già attivi i due infopoint Bif&st (uno in piazza del Ferrarese, l'altro in corso Vittorio Emanuele) per informazioni e cataloghi. Il botteghino invece è presso il teatro Piccinni (biglietti anche sul circuito Vivaticket).

Gli ospiti e i premi

Sul palcoscenico allestito nell’arena si svolgeranno dalle 20.30 alcuni incontri con le personalità del cinema cui verranno conferiti i premi attribuiti dalla giuria dell’ItaliaFilmFest fra i quali: Luan Amelio Ujkaj con Gianni Amelio in presenza, Nicola Piovani e Pierfrancesco Favino con videomessaggi (22 agosto); Pupi, Antonio e Tommaso Avati in presenza, Micaela Ramazzotti con videomessaggio (23 agosto); Francesco Frigeri e Maurizio Braucci in presenza, Pietro Marcello con videomessaggio (24 agosto); Luca Gasparini con Roberto de Feo in presenza (25 agosto); Milena Mancini con Claudio Bonivento e Lorenzo Mattotti in presenza (26 agosto); Paola Cortellesi con videomessaggio (27 agosto); Benedetta Porcaroli, Marco D’Amore e Marco Bellocchio in presenza (28 agosto); Matteo Garrone, Paolo Del Brocco, Massimo Cantini Parrini e Claudio Segaluscio in presenza (29 agosto). I Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence verranno conferiti a Anne Fontaine con videomessaggio (26 agosto) e, in presenza, a Lina Sastri (23 agosto), Nicola Maccanico (28 agosto) e Roberto Benigni cui verrà conferito anche il Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista per Pinocchio (29 agosto).

(In foto: l'infoint in piazza del Ferrarese)