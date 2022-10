Sale la febbre per Bari-Ternana, già 28mila tagliandi staccati per il match. Il Comune: "Raggiungete lo stadio con largo anticipo"

Sale la febbre in città per Bari-Ternana, la prossima sfida in casa che attende gli uomini di Mignani, decisi a rialzare la testa dopo le ultime sconfitte. Venerdì sera allenatore e giocatori troveranno saranno accolti da un San Nicola che si preannuncia affollato: a oggi sono infatti 28mila - dato che comprende anche gli abbonati, come assicurano dalla società - i tagliandi rilasciati per la partita valevole per il Campionato di serie B.

Per l'occasione il Comune di Bari ha lanciato una comunicazione ufficiale, chiedendo ai tifosi di presentarsi con il dovuto anticipo ai tornelli del San Nicola, così da non congestionare il traffico in zona. "La SSC Bari, infatti, ha disposto l’apertura delle porte dell’impianto sportivo alle ore 17.30 in modo da consentire un afflusso più agevole del pubblico" si legge in una nota - a tal fine, come accaduto nelle ultime gare, saranno attivi ulteriori sei cancelli per il prefiltraggio". Per l'occasoine, inoltre, la Ssc Bari ha organizzato, a partire dalle ore 18.30, un dj set e un concerto destinato proprio a chi raggiungerà in anticipo il san Nicola, per intrattenerli prima del fischio d'inizio.