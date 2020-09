La Fiera del Levante nell'era Covid: niente file alle biglietterie e ticket nominativi acquistabili online

Biglietti giornalieri nominativi e acquisto consigliato online invece che in biglietteria. La Fiera del Levante si prepara così alla sua 84esima edizione, la prima nell'era Covid, particolarmente attenzionata ora che i casi in Puglia tornano a crescere. E così ci si adegua per evitare assembramenti e file, eliminando le tradizionali biglietterie.

Il biglietto online

A partire dal 28 settembre, si potrà acquistare il ticket - giornaliero, registrato e nominativo - direttamente sul sito della Fiera, sfruttando il circuito Vivaticket o nei 247 punti vendita del circuito tra Puglia, Basilicata e Calabria.

Per chi non ha dimestichezza con computer e internet, però, ci sarà comunque la possibilità di acquistare fisicamente il biglietto all'ingresso orientale della Fiera, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, a prezzo ridotto di 2,50 euro, invece dei 3 dell'acquisto attraverso Vivaticket

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi entra gratis

Previsti anche quest'anno ingressi gratuiti a particolari categorie di utenti. Non ci sarà da pagare il biglietto, infatti, per chi raggiunge la Campionaria in bici, per le persone disabili con accompagnatore (entrambi non pagheranno con la formula 1+1) e ai bambini al di sotto dei 6 anni. Anche per loro resterà l’obbligo della rilevazione della temperatura corporea ad ogni ingresso come per chi accede con il normale biglietto.