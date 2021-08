Scomparsa bambina di due anni e mezzo dal centro di Bari, avviate ricerche. L'appello: "Chi ha notizie ci aiuti"

Da ieri non vi sono più tracce di Tening Mane, una bambina di due anni e mezzo scomparsa nel pomeriggio dal centro di Bari. La piccola, all'età di 5 mesi affidata dai servizi sociali di Corato a una famiglia della cittadina barese, è sparita nel corso di un incontro, avvenuto nelle vicinanze della stazione centrale del capoluogo pugliese, alla quale ha preso parte anche la mamma biologica.

A raccontare la vicenda a BariToday è Angela, la figlia della famiglia che ha attualmente in cura la piccola. La piccola fu abbandonata due anni fa e la madre andò a vivere nel Brindisino. Nei prossimi mesi vi potrebbe essere anche il pronunciamento del Tribunale dei Minori di Bari sulla questione affidamento.

Nel frattempo, ieri, vi era stato un appuntamento tra gli affidatari e la mamma biologica in centro a Bari: "A un certo punto - spiega Angela - la bimba voleva prendere qualcosa al bar e poi è sparita assieme alla madre. Da quel momento in poi non abbiamo avuto più notizie e siamo molto preoccupati". Un avvistamento sarebbe avvenuto questa notte alle 3 nella stazione di Palese. La madre naturale,m che abita a Carovigno, sarebbe anch'ella sparita. Sull'episodio indaga la Polizia: "Potrebbe essere ovunque - afferma Angela -. La bimba parla italiano mentre la madre biologica solo francese. Se qualcuno ha notizie può contattare il mio numero (3349614220 ) o quello di mia madre Luciana (3490665019) ".