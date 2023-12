Soda caustica servita per errore ad un matrimonio e bevuta da una bambina: una condanna e un'assoluzione

La Corte d'Appello di Bari ha assolto "per non aver commesso il fatto" Giuseppe Venusio, responsabile Haccp della sala ricevimenti Villa Menelao di Turi, riducendo a due mesi la condanna per Francesco De Grecis, magazziniere della struttura, nell'ambito del processo sul caso di una bambina di 9 anni che nel luglio del 2017 bevve un bicchiere contenente soda caustica servito per errore nel corso di una festa di matrimonio nella tenuta.

La giovane, adesso 15enne, ha dovuto subire negli ultimi anni numerosi interventi chirurgici per le gravi lesioni all'esofago riportate a seguito dell'ingerimento del detergente. La Corte ha confermato i risarcimenti da versare, da parte di De Grecis e struttura, a famiglia e ragazzina, nonché il pagamento delle spese legali. In primo grado Venusio e De Grecis erano stati condannati a 8 mesi.