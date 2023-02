Si ustiona con il pentolino della tisana calda: bimba di un anno ricoverata al Policlinico

Ricoverata al Policlinico di Bari una bambina di un anno rimasta ustionata per un incidente domestico. L'episodio, come riportato dall'Agenzia Ansa, è avvenuto ieri: la piccola originaria di Corsano, nel Leccese, si è procurata lesioni di secondo grado al tronco e al volto, rovesciando il recipiente con l'acqua bollente con cui qualcuno in casa stava preparando una tisana. L'entità delle ustioni ha obbligato i medici a trasferirla nell'ospedale del capoluogo.