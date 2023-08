Bimbo di 4 anni morto annegato in un acquapark di Monopoli, proseguono le indagini. Nel pomeriggio i funerali

I carabinieri stanno proseguendo con le indagini per chiarire le circostanze della morte di un bambino di 4 anni per annegamento mentre si trovava, nel pomeriggio di venerdì 11 agosto, in un acquapark di Monopoli, nel Barese

Nella giornata di oggi (alle 16.30) si svolgeranno i funerali del piccolo a Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), dove viveva con i suoi familiari. Non è stata infatti disposta l'autopsia e il corpo è stato restituito alla sua famiglia. I carabinieri della Compagnia di Monopoli, in queste ore, hanno effettuato rilievi e ascoltato testimoni per ricostruire la tragedia. I militari starebbero anche acquisendo alcune immagini di videosorveglianza della struttura.

Il bambino, secondo alcune ipotesi, sarebbe sfuggito all'improvviso al controllo dei genitori per poi entrare nella piscina dedicata ai più piccoli. Non si esclude che il bimbo possa essere annegato dopo aver sbattuto la testa o perchè finito in un punto della vasca dove non toccava. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Bari.