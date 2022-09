Bimbo di sei anni morto dopo aver bevuto candeggina, la Procura di Bari apre un'inchiesta

Morto in ospedale dopo aver ingerito per errore candeggina, scambiata per acqua. Un fascicolo di inchiesta è stato aperto dalla Procura di Bari sul decesso del bambino di sei anni, originario del Brindisino, morto sabato scorso all'ospedale Giovanni XXIII, dove era ricoverato da luglio.

I familiari del bimbo, dopo la morte, hanno presentato un esposto in Questure ipotizzando l'omicidio colposo. Ora toccherà alla Procura decidere se disporre l'esame autoptico. Il piccolo si trovava in casa con la madre il giorno in cui si verificò l'incidente domestico: la donna, dopo aver scoperto il fatto, si lanciò dal balcone dell'abitazione riportando gravi ferite.