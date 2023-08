Rischia di annegare in piscina: bimbo di due anni ricoverato in Terapia intensiva

Avrebbe rischiato di annegare mentre si trovava in una piscina gonfiabile, mentre stava trascorrendo il giorno di Ferragosto con la famiglia in una villa di Monopoli. Un bambino di quasi due anni, del Barese, è ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari. Il piccolo, sfuggendo per alcuni istanti al controllo dei genitori, sarebbe andato sott'acqua, perdendo i sensi. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale a Monopoli. Dopo le prime cure da parte degli operatori sanitari del 'San Giacomo', è stato trasferito all'Ospedaletto.