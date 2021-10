Bimbo di 9 anni trovato impiccato nella sua cameretta a Bari: ipotesi gioco estremo online?

Una pista investigativa su un gioco estremo online: è l'ipotesi alla quale la Procura di Bari lavora per chiarire i contorni della morte di un bimbo di 9 anni trovato impiccato , lo scorso 25 gennaio, nella sua cameretta di un appartamento nel quartiere San Girolamo di Bari. Il piccolo era stato rinvenuto con una cordicella avvolta attorno al collo e appesa ad un attaccapanni.

L'inchiesta, condotta dalla pm Angela Maria Morea, dopo aver avuto dall'autopsia la conferma della morte per soffocamento e aver passato al setaccio tutti i dispositivi digitali presenti in casa senza trovare tracce, potrebbe vedere la richiesta di una ogatoria internazionale in Irlanda per ottenere la cronologia dei video ai quali il bambino ha avuto accesso su Youtube. Al momento si indaga per istigazione al suicidio a carico di ignoti.

Per gli inquirenti potrebbe esserci un legame con il gioco social chiamato "Jonathan Galindo", un personaggio non identificato con un volto da cane, che spingerebbe a uccidersi, sottoponendo gli utenti a prove estreme.I l bimbo, secondo gli investigatori, avrebbe confidato ad alcuni amici di avere paura di qualcuno che lo aveva minacciato di andarlo a prendere di notte se non avesse fatto quello che gli chiedeva, ovvero, secondo la Procura di Bari, prove estreme suggerite online.