Bimbo di sei anni morto dopo aver bevuto candeggina, Procura dispone l'autopsia

E' stata fissata dalla Procura di Bari per martedì prossimo, 27 settembre, l'autopsia sul corpo del bimbo di sei anni deceduto sabato scorso al Giovanni XXIII di Bari. Lo riporta l'Ansa. Il piccolo, originario del Brindisino, si trovava ricoverato da luglio, dopo aver ingerito per errore candeggina scambiata per acqua, mentre era in casa con la madre che, accortasi dell'accaduto, presa dal panico si era lanciata dall'abitazione al terzo piano. La donna è tutt'ora ricoverata per traumi riportati.

Dopo il decesso del bimbo, i familiari hanno presentato denuncia in Questura per far luce sulle cause della morte. Sulla vicenda, come riporta sempre Ansa, indaga anche la Procura di Brindisi, al lavoro per ricostruire quanto accaduto quella mattina e il contesto familiare. Sequestrati tre cellulari, due dei quali in uso al padre e uno alla madre.