Bevve varechina al posto dell'acqua: muore bimbo di 6 anni ricoverato al Giovanni XXIII

E' morto il bambino di 6 anni, originario di Francavilla Fontana (Brindisi), ricoverato da diverso tempo nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo che, il 18 luglio scorso, aveva ingerito della varechina scambiandola per acqua. Lo riporta l'Ansa.

Al momento dell'incidente il piccolo si trovava in casa con la mamma. Quest'ultima, in preda al panico, tentò di suicidarsi gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui abitavano, riportando gravi ferite.

