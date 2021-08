Bimbo si allontana dai genitori sulla spiaggia affollata, scattano le ricerche a Pane e Pomodoro: ritrovato dai volontari di Gens Nova

Il piccolo di quattro anni si era sottratto alla vista della mamma e del papà, che preoccupati hanno chiesto aiuto: a mobilitarsi per le ricerche anche due componenti dell'associazione, quest'anno impegnata in un servizio di assistenza sulle spiagge

In un attimo si è sottratto alla vista di mamma e papà, che preoccupati, non vedendolo più, hanno lanciato l'allarme. Immediate sono scattate le ricerche sull'affollata spiaggia di Pane e Pomodoro per individuare il piccolo, un bimbo di quattro anni e mezzo, che stava trascorrendo la giornata con la famiglia nel lido cittadino.

La mobilitazione collettiva di polizia locale, addetti al salvataggio, personale della Multiservizi e soci dell'associazione Gens Nova, così come di molti presenti, ha dato in breve tempo i suoi risultati. La presenza del bambino non è sfuggita infatti a Marco e Andrea, due giovani volontari dell'associazione Gens Nova - che quest'anno svolge un'attività di assistenza e sensibilizzazione sul litorale cittadino - impegnati nelle ricerche in un tratto di spiaggia.

Il piccolo è stato così consegnato nelle braccia di mamma e papà, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Emozionati e contenti anche i giovani volontari di Gens Nova: "Un'emozione indescrivibile essere stati di aiuto a questa famiglia, oggi, come sempre, abbiamo incarnato il nostro spirito di servizio".