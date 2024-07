Trovato cadavere di un uomo nelle campagne del Barese: il corpo senza vita riverso accanto a un'auto

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina nelle campagne del Barese, tra Palo del Colle e Binetto. Il cadavere si trovava accanto a un'auto, probabilmente della stessa vittima, di età compresa probabilmente tra i 35 e i 40 anni.

Sul ritrovamento indagano i carabinieri, e nessuna pista è esclusa. Per far luce sulle cause del decesso, è stata disposta l'autopsia che verrà eseguita lunedì prossimo nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.