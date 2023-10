La birra Peroni diventa 'Problemi' ed è subito virale sui social: a Bari l'attacco d'arte di Hogre

Peroni diventa 'Problemi' e invade le strade di Bari. È il nuovo 'attacco d'arte' di Hogre, street artist romano che dopo il QM - Quartiere museale San Paolo, ha scelto di nuovo il capoluogo per le sue irriverenti azioni. I primi manifesti con l'iconica bottiglia di birra, spogliata dal brand, sono comparsi il 29 settembre scorso. Esemplari sono comparsi nei luoghi del centro più frequentati: l'area di Pane e Pomodoro, corso vittorio Emanuele, corso Cavour, ma anche sulle mura del liceo classico Flacco.

Sul collo della bottiglia disegnata da Hogre - e la firma Giovanni Hogre al posto di Giovanni Peroni, una serie di frasi apparentemente senza senso: 'a caccia di problemi', 'killer semiotico', 'disturbatore seriale', 'schiaffeggiator morale'. Dalla carta, poi, la sua bottiglia di birra si è effettivamente materializzata, finendo persino sugli scaffali dei supermercati accanto all'originale. Sul tappo e sul collo della bottiglia i marchi di fabbrica di Hogre: la mosca - che ritroviamo anche sui muri della città, come in via Villari - e il qr code che rimanda al suo sito. All'interno del contenitore di vetro al posto della birra è stata inserita della sabbia.

Non è ben chiaro, ad oggi, il significato dell'azione di Hogre, visto che l'artista non ha voluto indicarlo. Quel che è certo è che le birre 'Problemi' hanno conquistato i baresi, tanto che diversi poster sono scomparsi - e probabilmente appesi in qualche camera o box - mentre la bottiglia è diventata virale sui sociale, fotografata sui muretti del lungomare, tra gli scaffali dei supermercati e in mano ai baresi. Lo stesso artista ne ha postati alcuni esempi sui suoi canali.