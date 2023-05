Furto in villa, minaccia figlio del proprietario con un cacciavite e fugge: arrestato

Avrebbe messo a segno un furto in una villa a Bisceglie, minacciando poi il figlio del proprietario, sopraggiunto nel frattempo, con un grosso cacciavite, riuscendo poi a dileguarsi. Per l'episodio, avvenuto lo scorso 22 ottobre, i carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica del luogo, un 57enne di Terlizzi con precedenti specifici, ritenuto responsabile di rapina impropria.

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, dopo aver perpetrato un furto all'interno di un'abitazione asportando alcune migliaia di euro in contanti, vari monili in oro e dispositivi elettronici, si sarebbe imbattuto nel figlio del proprietario dell'immobile che stava per rincasare. Messosi all'inseguimento, il giovane era stato minacciato con un grosso cacciavite dall'autore del furto il quale riusciva a guadagnarsi la fuga.

Il provvedimento cautelare, con il quale il 57enne è stato rinchiuso in carcere a Trani, scaturisce dall'indagine condotta dai militari, anche tramite l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali e riconoscimenti fotografici.