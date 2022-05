Litiga con una collega e la ferisce, poi si lancia dal tetto: morto collaboratore scolastico, tragedia a Bitetto

Avrebbe prima litigato con una collega, ferendola, poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal tetto nel cortile interno della scuola. La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 7.30, nell'istituto comprensivo Cianciotta di Bitetto. Per l'uomo, un collaboratore scolastico 61enne, non c'è stato nulla da fare. Al momento dell'accaduto, l'istituto sarebbe stato ancora chiuso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Modugno. La donna aggredita è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Di Venere, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Non è chiaro, al momento, con quale oggetto la donna, che ha riportato ferite da corpo contundente, sia stata colpita né si conoscono i motivi che avrebbero innescato il litigio tra i due. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire con esattezza l'accaduto.