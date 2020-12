Pretende di salire sul treno senza biglietto, diverbio con il controllore: denunciato 42enne

I Carabinieri hanno denunciato un 42enne di origini senegalesi per interruzione di un pubblico servizio e per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale. L'uomo, secondo una ricostruzione, si sarebbe rifiutato di esibire il titolo di viaggio pretendendo di salire sul treno. La discussione si sarebbeprotratta per circa 20 minuti, ed a nulla sono valsi gli inviti del controllore.

All’arrivo dei militari il treno è riuscito a riprendere la corsa, quindi il 42enne è stato accompagnato in caserma poiché privo di documenti e, all’esito del fotosegnalamento sarebbe risultato anche irregolare. Per l'uomo è scattata quindi una denuncia in stato di libertà per interruzione di un pubblico servizio e per essersi trattenuto in Italia senza permesso di soggiorno. Infine è stato anche sanzionato amministrativamente per la normativa anti-covid.